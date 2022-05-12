Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

12.05.2022 15:43
Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Fahri Gezici idaresindeki 02 DB 253 plakalı motosiklet ile Doğan Deli idaresindeki 02 J 5065 plakalı Peugeot marka minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fahri Gezici ile motosiklette bulunan babası Bahattin Gezici yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman, Peugeot, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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