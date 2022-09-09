Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi

09.09.2022 14:58
Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada Buğra Petek, hayatını kaybetti. Petek için Muğdat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Petek ailesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Petek'in cenazesi, Akbelen Mezarlığı'na toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Hisarcık, Silifke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi - Son Dakika

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