Kaza, dün İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada Buğra Petek, hayatını kaybetti. Petek için Muğdat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Petek ailesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Vali Ali Hamza Pehlivan , kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Petek'in cenazesi, Akbelen Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi - Son Dakika

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