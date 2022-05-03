Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ

03.05.2022 14:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Bayram Kaya (27) yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Bayram Kaya (27) yaşamını yitirdi. İlkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Kaya'nın motosiklet kullanırken kask takmadığı belirlendi. Ova mahallesinde dün Fethiye istikametinden Kaş yönüne ilerleyen F.C.'nin kullandığı 31 SS 868 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Kaya yönetimindeki 07 SBE 26 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Kınık Yurdusev İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Kaya, yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinde motosiklet sürücüsü Kaya'nın kask takmadığı belirlendi. Kaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ

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Bayram Kaya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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