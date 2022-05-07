Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI - Son Dakika

BURDUR'da motosikletinin hakimiyetini kaybedip, refüje savrulan sürücüsü İsmail Efe Umutlu (17) ağır yaralandı.
Burdur'dan Tefenni istikametine giden İsmail Efe Umutlu, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip, refüje devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat edilen İsmail Efe Umutlu'nun tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.
Kaynak: DHA
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