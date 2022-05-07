Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI

07.05.2022 10:48

Son dakika gelişmesine göre BURDUR'da motosikletinin hakimiyetini kaybedip, refüje savrulan sürücüsü İsmail Efe Umutlu (17) ağır yaralandı.

BURDUR'da motosikletinin hakimiyetini kaybedip, refüje savrulan sürücüsü İsmail Efe Umutlu (17) ağır yaralandı.

Burdur'dan Tefenni istikametine giden İsmail Efe Umutlu, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip, refüje devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat edilen İsmail Efe Umutlu'nun tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI
Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI
Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI
Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI

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Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI - Son Dakika


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