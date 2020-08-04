Kazada hayatını kaybeden Sercan Sönmezocak'ın motosikletiyle Uşak'tan yola çıkmadan önce 'yol başlasın' diyerek fotoğrafını paylaştığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu Yılanlı mevkiinde meydana geldi. Akşam, Uşak'tan 35 ACM 159 plakalı motosikletle yola çıktığı öğrenilen Sönmezocak, Yılanlı mevkiine geldiğinde hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki trafik işaretleme levhasına çarparak tarlaya savruldu. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma, polis ve savcılık incelemesinin ardından Sönmezocak'ın cansız bedeni Bilecik 'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:06

Kaynak: DHA

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