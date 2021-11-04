Son dakika haberleri! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş merkezinin otoparkına girmek isteyen Fatih B. yönetimindeki 67 ACC 514 plakalı otomobil sağ şeride geçtiği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Tolga T.'nin kullandığı 67 TB 576 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Fatih B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatih B.'nin otoparka girmek için sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelen motosikletin otomobile çarptığı görülüyor.