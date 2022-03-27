Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı

27.03.2022 11:11
Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, önce otomobile ardından da belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Kaya (20) hayatını kaybetti, arkasındaki Melih Uludere (18) yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, önce otomobile ardından da belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Kaya (20) hayatını kaybetti, arkasındaki Melih Uludere (18) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Kaya yönetimindeki  45 AHC 053 plakalı motosiklet, önce karşı yönden gelen Ü.Ş. (37) yönetimindeki 06 HA 3553 plakalı otomobile ardından S.K. (52) yönetimindeki 45 ACN 500 plakalı belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Kazım Kaya ve motosikette yolcu olarak bulunan Melih Uludere, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Kaya tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Melih Uludere ise tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı
Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı
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Kazım Kaya, Alaşehir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı - Son Dakika
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