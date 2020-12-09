Son dakika haberleri... Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra satın aldığı 1960 model motosikletiyle 30 yıl boyunca birçok ülkeyi gezen Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Hastane morgundan alınan Gürsoy'un cenazesi, özel kıyafetli ekipler tarafından cenaze nakil aracıyla Altınordu ilçesindeki Nizamettin Mahallesi'ne getirildi. Gürsoy'un cenazesi, az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, gazetecilere, motosiklet tutkunu dayısının birçok ülkeyi gezdiğini söyledi. Dayısının hayat dolu ve çevre dostu bir insan olduğunu aktaran Akyol, vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.

Cenaze, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy hayatını kaybetti - Son Dakika

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