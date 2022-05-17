Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı

17.05.2022 22:35
Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Motosiklette bulunan genç kız ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nihat Kantarcı Caddesi'nde yaşandı. A.K.'nin idaresindeki 67 AAS 013 plakalı otomobil tali sokaktan çıkarak yan yola park etmeye dönmek isterken, çarşı istikametinde hareket halinde olan 37 AAV 996 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki genç yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yere düşen genç kız için 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı sedyeye alarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada motosiklet yoldan kaldırılarak trafik tekrar aktif hale getirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Otomobil, Ambulans, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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