TAKSİ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kuryelik yapan Bayram Kurt (42) idaresindeki 20 BK 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan sokaktan caddeye çıkan Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.Kazada kasklı motosiklet sürücüsü Kurt, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü Ahmet S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.