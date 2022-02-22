Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı

22.02.2022 22:01
Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, kamyon ile çarpışması neticesinde yaralandı.

Kırıkkale'de aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, kamyon ile çarpışması neticesinde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.U. idaresindeki 71 EN 939 plakalı motosiklet ile A.G.'nin kullandığı 35 DB 8831 plakalı kamyon çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye, bariyerlere çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı
Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı
Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı
Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı
Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı

YORUMLAR
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Kırıkkale, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı - Son Dakika


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