ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletten savrulan sürücü yaralanırken, motosikleti ise yol kenarında duran bir kamyonetin altına girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 6561 Sokak'tan karşı yöne geçmek üzere caddeye hızlı şekilde giren Tarık Alper Gürür yönetimindeki 07 APP 204 plakalı motosiklet, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde seyir halinde olan Zafer Koçoğlu'nun kullandığı 07 LOG 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulup bir kamyonetin altına girerken, başında kask olan sürücü Tarık Alper Gürür çeşitli yerlerinden yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDEKİ SAĞLIKÇIDAN Motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, o anlarda hastanedeki ameliyattan çıkıp evine gitmekte olan bir sağlık görevlisi ile vatandaş tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Manavgat Devlet Hastanesi 'ne götürdüğü motosiklet sürücüsü Tarık Alper Gürür'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanan motosiklet sürücüsünün, sigortasız çalışan kurye olduğu öne sürüldü.

Kaza anı, hemen yakında bulunan bir ekmek fırınına ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde motosikletli kuryenin hızla caddeye çıktığı, caddede her iki yönden otomobilin geldiği ve motosikletin otomobille çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.