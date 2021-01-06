Son dakika haberleri... Motosikletli şahıslar ateş açıp kaçtı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Motosikletli şahıslar ateş açıp kaçtı
06.01.2021 09:07
Son dakika haberi: Adıyaman'da, kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından motosiklet üzerinden bir ikamete ateş açıldı.
Adıyaman'da, kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından motosiklet üzerinden bir ikamete ateş açıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde A.B'ye ait ikamettin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar ikametin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Kimliği belirsiz iki şahıs tarafından 8 el yapılan ateş sonucunda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ateş açıp daha sonra olay yerinden kaçan motosikletli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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