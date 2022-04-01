MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN İŞYERİNİ KURŞUNLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletteki 2 kişi, cadde üzerindeki kuaför dükkanına tabanca ile ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinin önünde duran F.A., bacağından yaralanırken, 2 şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerinde motosikletle giderken bir kuaför dükkanına tabancayla kurşun yağdırdı. O sırada işyerinin önünde olan F.A., bacağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.A.?ya ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ile saldırınan ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletli saldırganlar, ateş ettikten sonra kalabalıkta izlerini kaybettirdi. (DHA)