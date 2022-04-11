Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü

11.04.2022 11:46
Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü

Son dakika haberlerine göre Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırısı sonucu iki askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırısı sonucu iki askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Cabı Delgado'nun Nangade bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

Çatışmada Ensar'us Sunna örgütü üyelerinden kaç kişinin öldüğüne dair açıklama yapılmadı.

Bölgede sık sık çatışmalar yaşanırken, son olarak 6 Nisan'da bir köye saldırı düzenlemişti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Togo Cumhuriyeti, Mozambik, Asker, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement