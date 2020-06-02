Son dakika haberleri: Mozambik'te Mocamia kenti terör örgütünden geri alındı - Son Dakika

Mozambik'in kuzeyinde silahlı terör grupları tarafından ele geçirilen Mocamia kentinin hükümet güçlerince geri alındığı bildirildi.

Mozambik devlet televizyonu TVM'nin haberine göre, Mozambik Savunma Kuvvetleri, zengin yeraltı kaynaklarına sahip Cabo Delgado vilayetinde başlatılan operasyonla Mocamia kentinde kontrolü yeniden sağladı.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı kentte yapılan operasyonda 78 silahlı unsur etkisiz hale getirildi.

Ölenlerden sözde lider iki ismin Tanzanyalı olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 3 yıldır Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen silahlı gruplar geçen hafta kenti ele geçirmişti.

Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendirilen örgütün bölgede bağımsız bir devlet kurmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Hükümet, terörist olarak isimlendirdiği ve kontrol etmekte zorlandığı örgüte karşı sık sık Rus paralı askerlerden yardım alıyor.