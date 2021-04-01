Son dakika haberleri: Mozambik'teki terör olaylarını gündemine taşıyan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, ülkeye destek mesajı gönderdi - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Mozambik'te yaşanan terör saldırılarını görüşüyor.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'yla SADC çatısı altında üçlü bir mekanizma kurarak konuyu istişare ettiklerini söyledi.

Terör olayları ve isyanın, bölgedeki barış ve demokrasi ortamını baltalamasına SADC'nin izin vermeyeceğini dile getiren Masisi, askeri müdahale yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise açıklama yapmadı.

"Afrika Birliği desteğe hazır"

Afrika Birliği Komisyonu Musa Faki Muhammed de terör saldırılarını sert şekilde kınayarak, uluslararası terör örgütlerinin Afrika'nın güneyinde faal olmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Muhammed, "Afrika Birliği, ilgili organları vasıtasıyla bölgeye destekte bulunmaya hazır." ifadesini kullandı.

Palma kentinde sivillerin tahliyesi sürüyor

Cabo Delgado eyaletinin Palma kentine geçen hafta yapılan saldırılarla sarsılan ülke, bölgedeki sivilleri tahliyeye çalışıyor.

Ülke medyasında, 24 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişiden de halen haber alınamadığı aktarılıyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Fransız şirket Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'da, saldırılardan bu yana iletişim hatları da kesik durumda.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi de evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.