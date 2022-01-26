Son dakika haberleri! MSB: "1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi" - Son Dakika

MSB: "1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "71 yıl önce Kore'deki Kumyangjang-ni Muharebesi'nde zafer elde eden 1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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