Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.03.2022 10:23
Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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