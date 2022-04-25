Son dakika haberleri! 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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