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Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2)

09.02.2022 12:17
Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKANLIKTAN TEŞEKKÜRMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur...

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve Belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.


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Kaz Dağı, Twitter, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2) - Son Dakika
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