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MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30.11.2021 10:21
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.ANKARA, -


MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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