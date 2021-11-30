MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.ANKARA, -
Kaynak: DHA
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