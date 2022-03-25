Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

25.03.2022 10:27
Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe Yıldırım' ve 'Fırat Kalkanı' bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe Yıldırım' ve 'Fırat Kalkanı' bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Son dakika haber | MSB: 'Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş... Son dakika haber | MSB: 'Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş...

Milli, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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