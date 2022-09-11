Son dakika haberleri... MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı (2)

11.09.2022 19:42
Son dakika haberleri... MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan...

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.  Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


YORUMLAR
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ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Bakan Kurum 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz Bakan Kurum 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz
Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MSB: 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralı (2) - Son Dakika
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