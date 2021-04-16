Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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