MSB: 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,