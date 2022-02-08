Üye Girişi
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

08.02.2022 10:47
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü bir karşılık verildiği, cezalandırma atışları sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Mardin, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement