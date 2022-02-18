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Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

18.02.2022 16:01
Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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Zeytin Dalı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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