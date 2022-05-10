Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

10.05.2022 14:11
Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Zeytin Dalı, Fırat, Taciz, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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