Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

29.04.2022 14:05
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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