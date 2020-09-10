Son dakika haberleri: MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:25 - Kaynak: AA
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