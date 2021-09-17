Son dakika haberleri! MSB: "Azerbaycan ve Somalili misafir askerler komando eğitimlerini başarıyla tamamladı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı ve Somalili misafir askerlerin komando eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/ Isparta Komando temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Azerbaycan ve Somalili misafir askeri personel ülkelerine uğurlandı" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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