Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/ YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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