Son dakika haberleri | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
21.12.2020 10:17
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.' - Son Dakika
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