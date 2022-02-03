Üye Girişi
Son dakika haberleri: MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

03.02.2022 13:26
Son dakika haberleri: MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere yönelik Cizre şehidi için yapılan cezalandırma atışlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere yönelik Cizre şehidi için yapılan cezalandırma atışlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/ YPG'den misliyle hesap sorulduğu belirtilerek, "El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

ANKARA,


YORUMLAR
500

Terör, Milli, Taciz, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement