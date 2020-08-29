MSB: "Deniz Harp Okulu Öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladığı görüntüleri paylaştı.
MSB'nin paylaştığı görüntülerde, Deniz Harp Okulu öğrencilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamlarken, " Mavi Vatan" yazısını oluşturması dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:43 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Son dakika haberleri... MSB: 'Deniz Harp Okulu Öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı' - Son Dakika