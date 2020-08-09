Son dakika haberleri... MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde yakalandılar
Son dakika haberlerine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:12
Kaynak: İHA
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