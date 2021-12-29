MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/ YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. - Son Dakika