Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika