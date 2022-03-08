Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

08.03.2022 10:18
Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Taciz, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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