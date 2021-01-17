Son dakika haberleri: MSB: "Fırkateyn zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye intikaline devam ediyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında bir geminin battığı bölgeye intikal eden fırkateynin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor" denildi.

-İHA-