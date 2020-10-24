Son dakika haberleri | MSB: "Geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi"

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu. (1) MSB: Geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi.

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