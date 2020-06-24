Son dakika haberleri... MSB: Haftanin'de 150 metrelik tünel kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Haftanin'de 150 metrelik tünel kullanılamaz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzi olarak kullandığı değerlendirilen 150 metrelik tünelin, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla devam ettiren komandoların, Haftanin'de teröristler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş doğal mağara tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, "Doğal mağaranın içinde hilti kullanılarak tünel açıldığı ve tünelin uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi. 120 santimetre genişliğinde ve 150 santimetre yüksekliğinde olduğu tespit edilen tünelin PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzii olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Bulunan mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" denildi.