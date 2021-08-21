Son dakika haberi: MSB'den Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, görevlendirilen araç ve personelin yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.