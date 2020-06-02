Son dakika haberleri... MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik...
Son dakika haberleri... MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
MSB: " İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:11 Kaynak: AA
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