Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen  2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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