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Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.02.2022 10:09
Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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