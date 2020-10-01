MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu, terör örgütü PKK'ya ait bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mağaranın tespit ve imha edilme görüntülerine yer verilirken, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.