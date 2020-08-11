Son dakika haberleri! MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla... - Son Dakika

Son dakika haberleri! MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:13
Kaynak: İHA
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