Son dakika haberleri | MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla...
25.03.2021 10:03
Edinilen son dakika haberine göre MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla... - Son Dakika
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