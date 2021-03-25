MSB: " Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK 'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla... - Son Dakika

Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor