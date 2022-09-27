Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sözleşmeli Er Enes Bıyık için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter 'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! MSB: İş kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı (2) - Son Dakika

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